مدرب منتخب الجزائر يثير الجدل مجددا بتصريحه بشأن الجماهير المصرية

جهينة نيوز

أبدى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري سعادته بتتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف في النهائي أمس الجمعة في إستاد القاهرة.

وقال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد نهائي "أمم إفريقيا": "أنا سعيد لشعبي، لقد انتظروا كثيرا لأجل تلك اللحظة، أول بطولة إفريقية نفوز بها خارج بلادنا، إنه أمر مذهل، خصوصا بالنظر إلى ما كنا عليه قبل 10 أشهر".

وأضاف: "الآن أنا مرهق للغاية ومن الصعب إظهار المشاعر، ولكني متأكد أننا سنلاحظ ما فعلناه خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "لم نلعب جيدا لأننا واجهنا فريقا جيدا للغاية يلعب ضدنا، إذا أخبرتني أن المباراة ستسير بهذا الشكل كنت لأعض يدك! كان لدينا استراتيجية خاصة، لقد حافظنا على التنظيم والصلابة ولم نضغط من الأمام".

وأضاف: "يقولون إن النهائيات تكسب ولا تلعب، ولكني لا أصدق هذا، لقد حضرنا للعب ضد فريق موهوب للغاية مثل السنغال، لم تكن أفضل مباراة لنا، لم نملك الاستحواذ ولم نفرض اللعب".

وعن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قال بلماضي ردا على الصحفي صاحب السؤال: "أحتاج للذهاب لطبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول لأنني لم أشاهد ذلك".

يذكر أن منتخب "محاربي الصحراء" توج بلقبه الثاني في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، بعد غياب 29 عاما من اللقب الأول في أرض الجزائر عام 1990.