ميليشيا "قسد" تهدد تركيا بإشعال المنطقة الحدودية بأكملها!

جهينة نيوز

أكدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" أنه لا يريد الانخراط في حرب مع تركيا، محذرا رئيسها رجب طيب أردوغان من أن الهجوم على أي مناطق كردية شرقي الفرات سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب.

وفي حديث لصحيفة "يني أوزغور بوليتيكا" الكردية الصادرة في هولندا، قال القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم عبدي، إن الأرضية مهيأة، وقواته مستعدة لحدوث استفزازات ومؤامرات من الدولة التركية التي حشدت قوات كبيرة على الحدود مع الشمال السوري.

وأضاف: "لا يمكن أن يتكرر هنا (في منطقة شرق الفرات) ما حدث في عفرين، لن نسمح بذلك أبدا.. إذا بادر الجيش التركي إلى مهاجمة أي من مناطقنا، فسيتسبب ذلك بحرب كبيرة".

وتابع قائلا إن مهاجمة الجيش التركي لمنطقة كري سبي (تل أبيض) "ستحول المنطقة الممتدة من منبج إلى ديريك لجبهة معارك واسعة"، وأشار إلى أن قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" قد أخبرت قرارها لدول التحالف الدولي ضد "داعش"، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

وشدد عبدي على أن حربا كهذه إن حصلت ستؤدي إلى نشوب حرب داخلية ثانية في سوريا، وستدوم حتى انسحاب تركيا.

وحول موقف واشنطن من هجوم تركي محتمل على المنطقة، أوضح عبدي قائلا: "لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يخص الحرب ضد داعش، وحربنا مع داعش هي الآن في مناطق الرقة ودير الزور، وإذا حصل أي هجوم علينا، سوف تنسحب وحدات حماية الشعب التي هي ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق الحدودية، وحدوث ذلك يعني توقف الحرب على داعش.. وهذا سيضر بالاتفاق".