إسماعيل بن نصار أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

السبت, 20 تموز 2019 الساعة 09:56 | رياضة, كرة القدم

إسماعيل بن نصار أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

جهينة نيوز

توج إسماعيل بن ناصر لاعب الجزائر بلقب أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا، عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، ليتوج بهذا الفوز محاربو الصحراء باللقب الثانى فى تاريخهم.

وتوج حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السنغال والتى انتهت بفوز وتتويج الفريق الجزائري بلقب أمم أفريقيا 2019.

ونجح مبولحى في الخروج من المباراة بشباك نظيفة إضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر به طوال المباراة.

سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية من المباراة، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.


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