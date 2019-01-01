بالفيديو - قناة روسية تنشر مشاهد سجلتها طائرة مسيرة سورية

السبت, 20 تموز 2019 الساعة 00:14 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

نشرت وكالة الانباء الابخازية "آنا نيوز" مشاهد لقيام القوات السورية بإستطلاع الجماعات الارهابية في ريف حماة الشمالي خلال محاولتهم اطلاق صواريخ على القرى المدنية في محيط انتشارهم عبر طائرة مسيرة.

و يظهر في المشاهد قيام المسيرة السورية برصد الارهابيين خلال عملية تذخير راجمة صواريخ ليقوم الجيش السوري بإستهدافها بصواريخ جوية و ارضية و تدميرها و ذخيرتها قبل أن تهاجم المدنيين بصواريخها العشوائية.

و يذكر ان وكالة الانباء الابخازية آنا نيوز رافقت القوات السورية و بثت عدد من الافلام الوصائقية لعمليات الجيش العربي السوري خلال مرحلة القضاء على داعش.


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