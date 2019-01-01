أبراج السبت 20 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٠/ ٧: أكثر المواليد اندفاعا وطيبة، لديهم هالة جذابة، عاطفي، لديه لسان لا يرحم، يقف إلى جانب المظلوم، يقول لا ثم يتحول للفعل، يحب ان يعيش ببحبوحة، اجتماعي، يحب الناس، يزرع ابتسامة على وجه الحاضرين، عمل ونجاح وتسهيلات وتجدد وتغيير بالأشهر القادمة والأوفر حظاً هي بانطلاقتك ومبادرتك لتصل بالحب ولتحافظ على حبك ولتتسلح بالحكمة ولتحافظ على مكانتك، هذه السنة لك مكانة، سفر وانطلاقة ونوع من الميراث يتحقق، تعويض مالي قديم تحصل عليه، تغييرات كبيرة

الحمل: تواجه التحديات بقوة ارادتك مما يخلق لك مشكلة، نهارك يحمل تأجيل وعرقلة، لا تفقد الامل ولا تسمح للملل ان يتسلل إلى علاقاتك، حاول ان تكون هادئ حتى لا تراودك أفكار ووساوس انت قوي لا تجعل الافكار تتلاعب فيك، ارباك وعتب، العتب على قدر المحبة، الحظ لا يتخلى عنك، مشاكل وخلافات وتتحلى بالموضوعية

الثور: يوم واعد بالانتصارات،تطور الاحداث بشكل ايجابي مع وجود خواطرك، تملك قدرة على تجاوز الامور والانطلاق بمرحلة جديدة وعرض مميز، تفرح لتأييد، نهار يحمل لغة جديدة، تجتمع مع الأصدقاء، تبحث عن آفاق جديدة، يستهويك التجدد، امان وراحة، يوم اجتماعي بامتياز وتشعر بالامان والراحة

الجوزاء: فترة امتحانات ناجحة، مفاوضات جريئة، انطلق ولا تنتظر، يستحسن العمل ضمن مجموعة من الاصدقاء، سرعة بديهة كن متحفظا على ما هو أساسي ومفيد لك، لا تراهن على الحظ، تثبت جدارتك وأمانتك، لا تهمل الجانب العاطفي لا تهمل الشريك، لديك نظرة مريحة نحو الحياة، تبحث عن فرصة عمل

السرطان: شاط ونجاح وسفر اتصالات، نهار جيد لتصحح أخطاء، الحظ يساعدك بالمشاغل القانونية، تغيرات طالما فكرت بها، يوم جيد تتجه نحوك الطاقة فاعرف كيف تستغلها، يوم مناسب لشرح وجهة نظرك، تطالعك فترة ضاغطة لكن بظروف ايجابية، تتذمر من الضغوطات وتستعيد حماسك

الاسد: لا تخالف التعليمات لا تعاند، تصرف بذكاء، نفذ واجباتك بدقة وستجد مكافأة لك، فواتير واستحقاقات، تحذر من تسرع، يجب ان تستشير، لا تعمل اي مجازفة، نهار للمعروف حاول نشر معروفك، مرافقة مريض، اعمل جدول لحساباتك

العذراء: تبحث عن وسيلة افضل وتستعيد ثقتك بنفسك، حاذر المبالغة بمصروفك وعطاءاتك، تظهر مصاريف وشراكة، شراكة مشوشة تؤثر على قدراتك، مشاريع جديدة تختلط الواجبات مع الشركاء، تتعلم او تتقبل اخطاء الغير، لا تفوت فرصة للضحك، تركيز على الشراكة

الميزان: من البديهي أن تفكر كيف تنهي أعمالك المتراكمة، الأضواء على أسلوب عملك، لا تؤجل ولا تماطل، تتسع الآفاق وتمر بفترة محبطة بالعمل تطلب مءاعدة لتستعيد ثقتك بنفسك، ناثش بهدوء وموضوعية، فترة مشوشة تكثر مشاريعك وتختلط الواجبات وتتزامن وضح سوء التفاهم الحاصل

العقرب: عطش للمغامرة والتغيير، أعمال ومشاريع والوقت الانسب لانطلاقة بصفحة جديدة وقرارات، تتجاهل اي رغبة لان لديك تغيير اليوم والوقت المناسب لكل ما لا ينفعك، تحرص على تغييرك الايجابي، امور تتعلق بالحظ

القوس: مشغول بأمور مالية والعملية والشخصية، تقرب المسافة بينك وبين عائلتك حتى تختفي الهوة، تستقبل زوار او تنشغل بامور شخصية، مواجهة لا تستفز احد، تعب صحي

الجدي: تطمئن لتعاطف الاخرين معك وتفرح لانفراجات وتقارب في الاراء والمواقف، تستعيد حماستك وتميل للمبادرة، خبر يدفعك للتحرك من جديد، مصالحة، جيران واخوة، مزاجك جيد، تعارف وصداقة وتتمتع بسرعة خاطر ونباهة

الدلو: راحة نفسية وأعصاب هادئة مما يسمح لك باستغلال فرصة هامة اذا عرفت كيف تتصرف، لا تبخل على نفسك وتسلح بالابتسامة انفراج لمسائل عالقة وتفرح باقتراح جديد، يوم جيد للمعنويات المرتفعة وخاصة على صغيد الامور المالية والمكاسب والهدايا

الحوت: القمر ببرجك تدفع بمصالحك، يوم جيد لانطلاقة بنفسية وجسدية وتوسع دائرتك، تحتاج لمساعدة او راي الاخرين، تحقق نجاح معهم، تأثير الجو الايجابي وتشعر بالارتياح، تتزامن الواجبات، القمر ببرجك والاجواء معك