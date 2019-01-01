لندن عن احتجاز السفينة البريطانية و الليبيرية التي تديرها بريطانية : امر غير مقبول

جهينة نيوز:

قالت بريطانيا إن احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا (و تديرها بريطانية) في مضيق هرمز أمر غير مقبول ودعت إلى حرية الملاحة في الخليج.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "أشعر بقلق شديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز".

وأضاف هانت، "أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة لكننا ندرك أنه لا يوجد بريطانيون على متن أي منهما".

وتابع، "سأحضر بعد قليل اجتماعا أمنيا لاستعراض ما نعلمه وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعا عن السفينتين- سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا".

وأكد هانت، "احتجاز السفن غير مقبول".

وأوضح، "من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وكشف أن الناقلة تدعى "استينا إمبيرو"، وتم احتجازها عصر اليوم الجمعة، وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني بسحب الناقلة إلى السواحل الإيرانية.

و في وقت لاحق قالت وكالة رويترز ان ناقلة نفط ثانية تحمل علم ليبيريا و تديرها بريطانية غير مسارها بشكل مفاجيء بإتجاه السواحل الايرانية و قال التلفزيون الايراني ان السفينة الثانية اكملت طريقها بعد أن امتثلت لـ أوامر و تعليمات الحرس الثوري فيما لم يصدر اي بيان من الحرس الثوري بخصوص السفينة الثانية.

و يذكر ان بريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بذريعة نقلها نفط للمواطنيين السوريين و حذرت إيران سابقاً بأن سترد على الحادثة.