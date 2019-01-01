ايران تكشف مصير ناقلة النفط الثانية التي تحمل علم ليبيريا

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالا صوب ساحل إيران مساء اليوم الجمعة بعد مرورها غربا عبر مضيق هرمز إلى الخليج.

وأظهرت البيانات أن الناقلة حولت اتجاهها في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بعد نحو 40 دقيقة من تحويل الناقلة "استينا إمبيرو" مسارها على نحو مماثل صوب إيران، والتي قال الحرس الثوري إنه احتجزها؛ وفقا لـ"رويترز".

و قالت وسائل اعلام ايرانية نقلا عن مصادر مطلعة في القوات المسلحة الايرانية : تم ايقاف ناقلة النفط البريطانية استينا ايمبرو فقط والاخبار التي تحدثت عن ايقاف ناقلة نفط أخرى غير صحيحة.

و ذكر التلفزيون الايراني نقلاً عن مصادر ايرانية ان الناقلة الثانية التي ترفع علم ليبريا اكملت مسارها بعد ان استجابت لتوجيهات الحرس الثوري الايراني بشأن مراعاة البيئة، وقوانين الملاحة الآمنة.