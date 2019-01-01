السيد نصرالله: اذا حدثت حرب على إيران فإن كل المنطقة ستشتعل

جهينة نيوز:

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، أن امريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على ايران.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن السيد حسن نصرالله أشاد خلال استقبال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، بالدعم الحاسم والفاعل من قبل قائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل دعم ارساء الاستقرار والامن في المنطقة وخاصة في لبنان.

ونوه إلى ما قاله قائد الثورة الاسلامية حول ان أمريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على ايران، لافتاً إلى ان البيت الابيض يدرك أنه اذا حدثت حرب على ايران فإن كل المنطقة ستشتعل وبكل تأكيد لن تقرر أمريكا نهاية تلك الحرب.

وحول فلسطين أوضح السيد نصرالله ان المقاومة هي الخيار الوحيد والأقوى لمواجهة جرائم واعتداءات واطماع الصهاينة.

ولفت إلى أن مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية السياسية والديمقراطية حول اجراء استفتاء بين سكان فلسطين الرئيسيين والتاريخيين وبمشاركة جميع الاديان هي مبادرة سياسية ومنطقية وواقعية حيث سيقرر السكان الرئيسيون مصيرهم على اساس تلك المبادرة لكن الصهاينة الغاصبين لا يفهمون إلا لغة المقاومة فقط.

وبشأن تطورات المنطقة اكد الامين العام لحزب الله ان المقاومة اليوم وببركة دماء الشهداء هي في أحسن أحوالها لكن أمريكا والصهاينة يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد المنطقة حيث يحاول الامريكيون في سوريا منع تطهير فلول الارهابيين ويمنعون بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين، مشيرا الى ان هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد.

بدوره هنأ عبداللهيان بذكرى انتصار لبنان في حرب تموز، مستعرضاً المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات البرلمانية والسياسية بين طهران وبيروت.