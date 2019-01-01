البيت الأبيض حول احتجاز إيران لناقلة بريطانية: دليل على "العنف المتزايد"

جهينة نيوز:

وصف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية هو مؤشراً لتصعيد العنف من قبل الجمهورية الإسلامية.

وقال ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض غاريت ماركي، في بيان: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن الزوارق الإيرانية استولت على ناقلة نفط بريطانية. هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، عندما كانت المملكة المتحدة هدفا لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية أمننا ومصالحنا من الأعمال الخبيثة التي تقوم بها إيران".

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.

و يذكر أن السلطات البريطانية تقوم حالياً بإحتجاز ناقلة نفط ايرانية في جبل طارق بشكل غير شرعي متذرعة بان الناقلة تنقل النفط للمواطنيين السوريين و قوانين الاتحاد الاوروبي تمنع ذلك.