لندن: نتابع اقتياد ناقلة نفط بريطانية صوب المياه الاقليمية الايرانية

الجمعة, 19 تموز 2019 الساعة 21:46 | سياسة, عالمي

لندن: نتابع اقتياد ناقلة نفط بريطانية صوب المياه الاقليمية الايرانية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الدفاع البريطانية مساء اليوم الجمعة انها تتابع اقتياد ناقلة نفط بريطانية الى المياه الاقليمية الايرانية.

وكانت ذكرت مصادر اعلامية مساء اليوم الجمعة ان ناقلة نفط استينا اميرو البريطانية يجري اقتيادها نحو المياه الاقليمية الايرانية وان وزارة الدفاع البريطانية اعلنت انها واقفة على التقارير المتعلقة بالحادث .

و كانت رويترز نقلت عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وانطلقت هذه الناقلة من ميناء الفجيرة في الامارات متجهة الى ميناء الجبيل في السعودية وادعت المصادر الخبرية بان الناقلة يجري اقتيادها صوب جزيرة لارك او جزيرة قشم .

وكتب موقع «ukdefencejournal.org.uk

 

UK Defence Journal - Impartial and current

Impartial and Current. The UK Defence Journal brings you the latest defence news from the UK and key international insight.

ukdefencejournal.org.uk

» ان الناقلة استينا امبرو قد غيرت اتجاهها فجاة باتجاه المياه الايرانية وادعى انه قد تكون ايران قد احتجزتها .

وافادت زارة الدفاع البريطانية انها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بشأن تقارير عن تحرك ناقلة بريطانية نحو المياه الإيرانية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا