حرس الثورة الاسلامية يعلن عن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز

جهينة نيوز:

أعلن حرس الثورة الاسلامية، اليوم الجمعة، عن توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية أعلنت اليوم الجمعة في بيان، أن وحدة تابعة للمنطقة الاولى للقوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية أوقفت عصر اليوم الجمعة 19 يوليو، ناقلة نفط بريطانية تحمل إسم "stena impero" أثناء عبورها مضيق هرمز وذلك بسبب عدم مراعاتها للقوانين الدولية البحرية وبطلب من مؤسسة الموانىء والبحرية في محافظة هرمزكان.

ونوه البيان الى ان ناقلة النفط المذكورة جرى توجيهها الى الشاطىء بعد توقيفها وتم تسليمها الى مؤسسة الموانىء والبحرية من اجل القيام بالاجراءات القانونية.