بعد ثلاث سنوات النظام التركي يشن حملة اعتقالات بحجة المشاركة في الانقلاب

جهينة نيوز:

اعتقلت سلطات النظام التركي 48 شخصاً بينهم 20 عسكرياً بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذى يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلاً عن مصدر أمني قوله إن “القوات التركية اعتقلت 20 ضابطاً في الخدمة من سلاح الجو من بين 52 شخصاً كان الادعاء العام في محافظة أزمير أصدر بحقهم مذكرات اعتقال بذريعة ارتباطهم بغولن” مشيرة إلى أن الاعتقالات تمت في 12 محافظة في جميع أرجاء تركيا.

كما اعتقلت سلطات نظام أردوغان 28 شخصاً أصدر الادعاء العام باسطنبول مذكرات لاعتقالهم بذريعة ارتباطهم بغولن في إطار عمليات شملت 17 محافظة في تركيا.

وكانت السلطات اعتقلت في الـ 16 من تموز الجاري 35 عسكرياً بذريعة ارتباطهم بغولن.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.