اللواء سليماني: السبب الرئيس لهزيمة اميركا في منطقتنا هو الافتقار للقيادة الحكيمة

جهينة نيوز:

قال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، تعليقا على زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، إن “ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى”.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على تويتر، كتب اللواء قاسم سليماني إن “السبب الرئيس لهزيمة أميركا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين”.

وكان ترامب زعم مساء أمس (الخميس) أن سفينة الإنزال الأميركية “بوكسر” دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة 1000 متر في مضيق هرمز، قائلا: إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و”تم إسقاطها في الحال”.

الا ان القوات المسلحة الايرانية، فندت هذا الزعم، كما أعلن حرس الثورة الاسلامية، انه سينشر قريبا صورا التقطتها الطائرة الايرانية المسيرة المزعوم اسقاطها، عن السفينة الحربية الاميركية، حتى بعد الوقت المزعوم بأنه تم خلاله اسقاط الدرون الايرانية.

فارس