بالفيديو.. غوغل يحتفل بذكرى أول هبوط إنسان على سطح القمر

جهينة نيوز:

احتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى الـ50 لهبوط الإنسان على سطح القمر في مهمة "أبولو 11" بواسطة المركبة الفضائية "أبولو" عبر مشاركة الصفحة الأولى للموقع فيديو مع تعليق مايكل كولينز أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن الرحلة .

كان رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ، وأدوين ألدرين على متن هذه البعثة التاريخية، التي بدأت عندما انطلق صاروخ "زحل الخامس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 16 يوليو/ تموز عام 1969.

وأصبح أرمسترونغ أول إنسان يخطو على سطح القمر، وبعد العودة بأمان إلى الأرض، تبع طاقم Apollo 11 رواد فضاء آخرين، في المهمة النهائية التي حدثت في عام 1972.

Apollo 11 هي الرحلة الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر. و كان ذلك في 20 يوليو 1969، بعد مهمتين سابقتين لأبولو 8 وأبولو 10 اقتربتا من القمر ودارتا في مدار حوله قبل العودة إلى الأرض. عاد رواد الفضاء إلى الأرض وأحضروا معهم نحو 21 كيلوغرام من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض.