هولندا.. تخفيض تعويضات مالية لأسر الضحايا البوسنيين

جهينة نيوز:

خفضت المحكمة العليا في هولندا المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق جنودها جراء جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجنود الصرب بحق 350 مدنيا بوسنيا في مدينة سربرينيتسا في تسعينيات القرن الماضي.

جاء ذلك في قرار نهائي للمحكمة العليا، الجمعة، بشأن التهم الموجهة إلى الجنود الهولنديين الذين كانوا يعملون في البوسنة والهرسك آنذاك ضمن قوات الأمم المتحدة.

وفي الدعوى التي رفعها أقارب الضحايا، قبلت المحكمة العليا التهم الموجهة إلى الجنود الهولنديين بإخراج 350 مدنيا بوسنيا من القاعدة العسكرية التي لجؤوا إليها في 13 يوليو/تموز 1995.

وخفضت مسؤولية قتلهم من قبل الجنود الصرب فيما بعد إلى 10 بالمئة.

وبشأن حيثيات قرارها، قالت المحكمة إنها قدرت أن المدنيين لو بقوا في القاعدة العسكرية فـ "بقاؤهم على قيد الحياة ليس مؤكدا".

وأشارت إلى أن التعويضات المالية التي سيتم دفعها لأقارب الضحايا سيتم خفضها من 30% إلى 10%.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، راوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما.

ورغم مرور 24 عاما على المذبحة، إلا أنه عُثر على رفات نحو 1000 من الضحايا فقط.

المصدر: الأناضول