التشكيلة المتوقعة للقاء الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

جهينة نيوز:
وبحسب التوقعات لبعض المحللين الرياضيين فإن التشكيلة الأقرب للمباراة النهائية ستكون لمنتخب الجزائر حسب الآتي:
حراسة المرمى: رايس مبولحي
الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني
الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي
الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح
أما تشكيلة منتخب السنغال ستكون:
حراسة المرمى: ألفريد جومي
الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي
الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي
الهجوم: ساديو ماني - كريبين دياتا (إسماعيلا سار) - مباي نيانج