التشكيلة المتوقعة للقاء الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

الجمعة, 19 تموز 2019 الساعة 14:54 | رياضة, كرة القدم

التشكيلة المتوقعة للقاء الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

جهينة نيوز:

وبحسب التوقعات لبعض المحللين الرياضيين فإن التشكيلة الأقرب للمباراة النهائية ستكون لمنتخب الجزائر حسب الآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني

الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي

الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح

أما تشكيلة منتخب السنغال ستكون:

حراسة المرمى: ألفريد جومي

الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي

الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي

الهجوم: ساديو ماني - كريبين دياتا (إسماعيلا سار) - مباي نيانج


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