كازاخستان تعلن عن استضافة "استانا 13" في مطلع آب القادم

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية استضافة مباحثات "أستانا 13" حول سورية في العاصمة نور سلطان، في 1 و2 آب القادم.

وسيشارك في المباحثات إلى جانب الدول الثلاث الضامنة روسيا وتركيا وإيران، وفد الحكومة السورية ووفد "المعارضة"، ووفود بصفة مراقب هي الأمم المتحدة والأردن والعراق ولبنان.

وسيبحث المجتمعون الأوضاع في سوريا وعلى رأسها المستجدات في إدلب وشمال شرقي سوريا.

وستتخلل المباحثات اجتماعات ثنائية وثلاثية، على أن تعقد الجلسة الرئيسية في 2 آب.

تجدر الإشارة إلى أنّ مباحثات "أستانا 12" أفضت عن منح لبنان والعراق صفة مراقب.