الأرجنتين تصنف حزب الله تنظيماً إرهابياً

جهينة نيوز:

صنفت الأرجنتين، حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية في خطوة غير مسبوقة و أمرت سلطاتها بتجميد أصوله في البلاد .

ووجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج “حزب الله” تلقائيا ضمن تلك القائمة.

و بحسب رويترز ، جاء الإعلان في الذكرى 25 لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس، أدى إلى مقتل 85 شخصاً، فيما يتواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأرجنتين لإحياء الذكرى .

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران و(حزب الله)، فيما نفى كلاهما المسؤولية عنه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا فرنسا والدول الأوروبية؛ لتصنيف تنظيم حزب الله اللبناني كـ "تنظيم إرهابي"، متهماً الحزب بـ "القيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، وفق تعبيره.

جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو اليوم، بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي، وذلك وفق ما أوردت على صفحته الرسمية بـ (تويتر).