دعوى جزائية حول النفقة.. تفاصيل جديدة حول طلاق وائل كفوري !

جهينة نيوز:

كشف المحامي أشرف الموسوي، وكيل أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري في تصريحاتٍ صحفية، أنّه بصددِ ترتيباتٍ قضائية ومالية جديدة تكون منصفةً لأولاد طليقته، في ظل الظروف المعيشيةِ الصعبة التي يشهدُها لبنان، موضحًا أنَّ القوانين المعمول بها في الدولة من ناحية الشكل المالي تحتاج للكثير من التعديلات الجوهرية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية لمعالجة الخلل المالي الحاصل.

و أوضح " موسوي " أن الدعوى القضائية الجديدة ستكون جزائيّة، أمام النيابة العامّة الماليّة على خلفيّة تتعلّق بالنفقات والمصاريف العائدة للبنتين، فوائل تكفّل بنفقة تبلغ 2500 دولار في الشهر لابنتيه، إلا أنّ هذا المبلغ لم يعد يكفي، كما أنّ المصادر أكّدت أنّ دفع المبلغ لا يتمّ في موعده، ما أوقع .والدة الطفلتين في مشاكل مالية، خصوصاً

وأوضح المحامي أشرف الموسوي، أنَّ الطلاق وقع عام 2018، وكان الزواج مدنيًا وبالتالي جرت مراسم إنهاء الزواج بصورةٍ طبيعية، موضحًا في تصريحاتهِ أنَّ موضوع المشاهدة والرؤية للابنتين أمرٌ طبيعي، ولكنَّ الشائعات والوقائع المفبركة التي طالت موكلته، جعلتها تلجأ للقضاء.

يُذكر أنَّ وائل كفوري، ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، وخلال تلك الفترة، أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، غير أن أنجيلا، ظهرت للعلن أخيرًا بعد حسم طلاقهما قبل أسابيع، من خلال صديقة كفوري الإعلامية اللبنانية ريما نجيم.