ريابكوف: الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار بل محفوف باندلاع صراع

جهينة نيوز:

علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة، حول أنباء اسقاط واشنطن لطائرة مسيرة ايرانية، قائلاً: أن الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فحسب بل محفوف باندلاع صراع.

وصرح ريابكوف للصحفيين “لقد لاحظنا هذه الانباء، إن تركيز القوات والموارد في منطقة الخليج ، التي تنتمي لها بلدان مختلفة في المجال العسكري، مرتفع لدرجة احتمال وقوع أي حادث. والاهم هو عدم السماح بزيادة التصعيد”.

واضاف “نرى مرة أخرى أن الوضع ليس على وشك الانفجار فحسب بل محفوف باندلاع صراع، نأسف لأن الجانب الأمريكي، على الرغم من كل النداءات التي وجهت ليس فقط من قبلنا، ولكن من العديد من أعضاء المجتمع الدولي، يواصل المثابرة في إثارة التوترات ، ويمارس أقصى قدر من الضغط على طهران. هذا الخط خاطئ”.

المصدر: سبوتنيك