مشرعون أمريكيون يحذرون من عملة " فيسبوك " الرقمية ؟!

جهينة نيوز:

استجوَب المشرعون الأمريكيون شركة فيسبوك بسبب عملتها المشفرة المخطط لها المسماة ليبرا ، محذرين من أن إنشاء فيسبوك للعملة الرقمية يمكن ان تزعزع استقرار العملات في العالم .

وكانت فيسبوك قد واجهت انتقادات لاذعة من صناع السياسة والهيئات الرقابية المالية في الداخل والخارج الذين يخشون من إمكانية أن يؤدي تبني العملة الرقمية على نطاق واسع من قبل 2.38 مليار مستخدم على منصة فيسبوك إلى قلب النظام المالي.

كذلك، قالت ماكسين ووترز Maxine Waters، رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: "لدي مخاوف جدية من خطط فيسبوك لإنشاء عملة رقمية ومحفظة رقمية، وإذا دخلت خطة فيسبوك حيز التنفيذ، فستنتج الشركة وشركاؤها قوة اقتصادية هائلة يمكن أن تزعزع استقرار العملات".

من جهة أخرى، استجوب المشرعون ديفيد ماركوس David Marcus، المسؤول التنفيذي المشرف على المشروع ضمن فيسبوك، والذي استجوبته اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بشأن المخاطر المحتملة التي تشكلها ليبرا على خصوصية البيانات وحماية المستهلك وضوابط غسل الأموال.

وكانت جلسة الاستماع الأربعاء، في الكونغرس أكثر حدة، وقد عممت اللجنة في وقت سابق مشروع قانون يمكن أن ينهي المشروع عن طريق حظر دخول فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى حيز الخدمات المالية.

وطلبت النائبة الديمقراطية، كارولين مالوني Carolyn Maloney، من ديفيد ماركوس الالتزام بإطلاق مشروع تجريبي محدود مع مليون مستخدم يُشرف عليهم المنظمون الماليون الأميركيون، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.

كذلك قالت: لا أعتقد أنه يجب عليك إطلاق ليبرا على الإطلاق، أو على الأقل يجب أن توافق على القيام بهذا المشروع التجريبي الصغير، لكن ماركوس لم يلتزم بهذا البرنامج التجريبي.

هذا وكانت شركة " فيسبوك "أعلنت في الـ 18 من شهر يونيو / حزيران الماضي ،أنها تأمل في إطلاق عملة رقمية جديدة في عام 2020