التربية تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية، صباح اليوم، نتائج امتحانات شهادة التعليم الاساسي دورة عام 2019.

وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي 286484 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 193037 تلميذاً وتلميذة وبذلك تكون نسبة النجاح 67.38%، وفقا لما أعلنته الوزارة.

فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحان الإعدادية الشرعية 4194تلميذاً وتلميذة نجح منهم 3531 تلميذاً وتلميذة وبذلك تكون نسبة النجاح 84.19%

بامكانكم الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على موقعي:

رئاسة مجلس الوزراء:

www.pministry.gov.sy

وموقع وزارة التربية

www.moed.gov.sy