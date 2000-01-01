أبراج الجمعة 19 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 19/ 7: طيب حنون لا يطيق القسوة، حكيم نادرا ما يحتار، لديه قناعة بحياته، صاحب مواهب ، يوقظ مواهبه ويبلورها في مختلف الفنون، ناجح بالحياة ويصل لعقل ذكي ومحلل وغير متحيزن قراراته منطقية ودقيقة وقادر على فهم الامور بسرعة، تغيير اقامة وتحسن بالظروف، ضربة حظ، سفر ططويل للبعض، عودة اصدقاء قديمين، الحب يلعب دور ديناميكي بحياته، تحسن في الاشهر القادمة

الحمل: اليوم حماس قوي، تكسب أصدقاء بجميع الأصناف، أنت اليوم محبوب، ابتسامتك اليوم يقدرها الآخرون، مزاجك سريع، تحتاج أن تلجأ للأصدقاء للأوقات التي فيها مناسبات وأفراح ودعوات وعزائم، تطمئن خواطرك، مساء تكون حريص على التفاصيل قد تتداخل شؤونك العائلية الشخصية، ركز اكثر على الهدوء، تطورات سلبية او خيبة امل بانتقال القمر لبرج الحوت

الثور:أكثر شيء أنك تركز على العمل اليوم وتتسلط الأضواء عليك وخاصةً اليوم عندك عمل جديد أو يمكن أنت تبحث عن عمل، فاوض لا داعي أن ترضخ لشروط لا تناسبك لكن بإمكانك أن تكون موضوعي بمعالجة كل أمورك اليوم، يوم ضاغط، فرصة تتحقق بانجازات وتطورات بسبب تثبت فيها جدارتك وكفاءتك إذا انتبهت على مواعيدك، مطلوب منك التفاهم مع المحيط، مطلوب اللباقة الديبلوماسية مع الاصدقاء

الجوزاء: سوف تعزز وضع يخص أوراق قانون أو فكرة تطرحها وتدافع عنها أو تفكر بسفر أو مشروع جديد حتى تخرج من الروتين، نهارك جيد لكن لا تستغرب اذا شعرت بأن مزاجك يتعكر لأنه الوسيلة الوحيدة لتقابل السلبيات هي اعتمادك على الهدوء التام لأن نهارك يحمل لقاءات واتصال واستقبال أو توديع زوّار، تتعرقل بعض الامور بسبب مسؤولية جديدة، انتبه لوضعك الصحي، معنويات عالية، مساء تشكو من علاقات فيها توتر

السرطان: تهتم بأشياء تناسبك لأن نهارك مؤهل حتى تخرج من وضع مقعد، حاول أن تدافع عن مصالحك وتتعلم كيف تتوفق بين رغباتك وأفعالك لأن نهارك فيه برنامج حافل يمكن أيضاً عندك مشكلة مالية متراكمة أو أحداً يطالبك بحق شرعي، لذلك جرّب أن تعمل تعديل وتحسين بأمورك المالية وتعيد حساباتك الغير دقيقة، نصيحة اليوم لا تغفل مساء تتهيأ لقناعة جديدة، يومان قادمان فيهما سفر وعلاقات مع الاخرين، تواصل ومقابلات تظهر

الاسد: نقطة ضعفك هي تكون بعاطفتك إذا تريد أن تربح من اللازم أن تعزف على وتر عاطفي اليوم حتى الشريك يهبك وقته وماله وحبه، اليوم تعتبر الذي مضى مضى وتنتبه ولا تتهور بالكلام لحظات غضبك و انفعالاتك وتحكي كلام غير مسؤول قد يورطك فيما بعد يدفعك في شرك الشركاء المنتظرين في اصطياد مآخذ عليك، مساء تتبع برامج يضمن لك مهامك وخاصة المساء تقوم بالتنفيذ، انتبه من الفوضى وتشتتت الطاقة، مصيرك فواتير واستحقاقات، ابتعد عن الذكريات وكن مثل زهرة اللوتس تتفتح باستمرار

العذراء: تعمل ببطئ تشعر بواجبك الاطلاع الى العمل الاساسي والاعتماد على الطرق الامنة والمجربة، ادرس خطواتك ولا تجازف تتعرض لخطر الوقوع في الملل، اظبط الاخرين من خلال ظبطك لنفسك، انهي اعمالك المتراكمة، اعط التفاصيل الاهمية الكبيرة ولا تنسى صحتك، مساء تركز على الشراكة مسؤوليات جديدة وخليك متواضع مع الشركاء.

الميزان: نهار جيد يتغير ميولك بسرعة وظروف تواجهك اليوم لكن متعدد المواهب نهارك وتتأقلم بسرعة وتنهي أمرين معاً بوقت واحد، تحب ان تسمع طرفة أكثر من الاستماع لمعلومة لأن نهارك فيه نشر أخبار وبإمكانك أن تكون متفتح الذهن، ويوجد تفهم بوجهات نظر الآخرين وتلتقي حتى تمارس نشاط ممتع ومنوع وفني وتكثر عليك المسؤوليات، تنشد الراحة من خلال التعبير عن ذاتك

العقرب: بما انك مزاجي وعاطفي وحساس وتتأثر بسرعة تقوم بمساعدة أحد من عائلتك، احتمال غضبك صعب بسبب عائلي او هقاري او تصليحات واعطال لا تحاول التغيير بل اهتم بسيرتك لتسعد قلبك، مساء يقترب الحظ من أجواءك وتأثير الطاقة الايجابية عليك كبير وتخصص وقتا للهواية، صوتك مسموع وترافق اطفال، مساء دعوة أو خبر

القوس: محبوب اصدقائك كثيرون يوم مناسب للتواصل معهم بعلاقات دافئة وقوية،قادر على الاختلاط والتماشي مع المحيط من اخوة وجيران، نهار مميز في تفكيرك وعملك وعقلك تقرر عمل مقابلات اتصال مهم عليك الحذر من التسلط على الغير، مساء تتغير الامور تعيد النظر بامورك العائلية يعزز استقرارك العائلة تتصالح مع الاهل تعزز طاقاتك امشي على طريق السلامة مع العائلة، انتبه من توتر خليك بين الاحبة، للبعض اخبار عاجلة وعطل مفاجئ.

الجدي: اليوم نهار يحمل لك في مجال المال لكن كقاعدة عامة أنت مقتصد وتمتلك حاسة تجارية لها وزنها، في شؤونك وتمتلك تجربة لها وزن لذلك تشعر بقيمة المال، تتجنب اليوم الطرق التي تحصل فيها على المال لأن اليوم أنت محظوظ لكن تتجنب الطرق التي فيها صرف، غالباً اليوم حلم، واليوم تلعب دور مهم، نهار يحمل مال ومساء حركة اخوة او جيران او سفر او ترويج اعمال وتملك القدرة على الاقناع

الدلو: بما أن القمر عندك استقرار مزاجك وهدوء بالعقل وزادك رغبة في وزن الأمور، تميزك جيد ونهارك يحمللك قدرة على تهدئة الخلافات، القمر بررجك يعطيك فرص رومنسية لا تتجاهلها، كن متحسبا لبعض المعاكسات وخاصة بانتقال القمر لبيت المال، حضر نفسك لبعض المشاكل الغير متوقعة، امور مالية تظهر مساء

الحوت: القمر ببرج الدلو ثم ينتقل اليك كلماتك لطيفة لا تعقد الامور جرب تدلل نفسك واهتم بصحتك، عند وصول القمر اليك تقلب صفحة جديدة تعود مسيرتك بقوة ونجاح وتخوض تجربة، مساء افكار غير عادية باكثر من مجال وتلتقي بالاصدقاء، المناخ مناسب اليومين المقبلين تحصل على هدف وجهودك تاخذ