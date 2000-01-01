ايران تكشف هوية ناقلة النفط المحتجزة

جهينة نيوز

نشرت وكالة فارس الايرانية صور و مشاهد لناقلة النفط التي أوقفتها دوريات حرس الثورة الاسلامية الايرانية في مياه الخليج أثناء تهريبها الوقود، الاحد الماضي.

وعلمت وكالة فارس ان الناقلة التي اوقفتها ايران اسمها (رياح) وتحمل العلم البنمي وطاقمها من الهنود وملكيتها عراقية.

واعلنت دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس في بيان بان الدوريات البحرية التابعة لمنطقة حرس الثورة الاسلامية الاولى في الخليج الفارسي ومضيق هرمز قامت يوم الاحد الماضي بتوقيف سفينة اجنبية كانت تشحن مليون ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك بعد انجاز التنسيق اللازم وصدور قرار الاطراف القضائية المعنية بهذا الشان في اطار عمليات الرصد ومراقبة تنقل السفن في الخليج الفارسي والتصدي للتهريب المنظم ومكافحته.

واشار البيان الى ان السفينة المذكورة بطاقة 2 مليون لتر وقود وبطاقم مؤلف من 12 شخصا اجنبيا كانت في طريقها لتسليم الوقود المهرب والمستلم من منشات ايرانية الى سفن اجنبية في أماكن أخرى حيث تمكنت القوات البحرية المتأهبة للحرس الثوري من احباط تلك العملية.

وفي ختام البيان فند الحرس الثوري أي مزاعم لوسائل الاعلام الغربية القائلة باحتجاز سفينة أخرى في الايام الماضية من قبل ايران موضحا بأن ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب يطوي مراحله القانونية امام القضاء الايراني.

يذكر ان ايران ساعدت قبل ايام "سفينة" تحمل حاويات وسحبتها الى جزيرة قشم ليتم تصليحها حيث ان السفينة تحمل العلم البريطاني .