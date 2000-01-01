ترامب يعلن تدمير سفينة أمريكية لطائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة (حوالي 900 متر) في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.

و يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، في شهر يونيو/حزيران الماضي، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة تعتبر من اغلى طائرات العالم و اندرها، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران