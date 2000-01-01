فتاة تقتل سائق حاول إغتصابها بسكينه

جهينة نيوز

ذكرت وسائل اعلام مصرية ان فتاة مصرية في الصف الثامن الاعدادي تعرضت للخطف من قبل سائق حاول اغتصابها بعد أن هددها بسكين فقامت بالإحتيال عليه و اخذ سكينه لتطعنه 13 طعنة و تقتله.

هذا و كشف أحمد رزق، والد الفتاة "أميرة" التي عرفت في وسائل الاعلام المصرية بإسم "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، تفاصيل الواقعة، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، حيث ذكر أنه تفاجأ يوم الجمعة بعد المغرب باتصال هاتفي من مزارعين بالجبل تفاجئوا بابنته مليئة بالدماء، وقام أحد المزارعين بأخذها إلى منزلة.

وأضاف رزق، أن المزارع قال له فور وصوله أن صحة ابنته جيدة "قالي بنتك كويسة وبـ100 راجل وعرفت تدافع عن نفسها، رغم إن كان معاها 3 شباب"، موضحًا أن ابنته في الصف الثاني الإعدادي، و تحدثت مع من فترة عن شاب يريد خطبتها، ووقتها كانت تعمل في مصنع، وعندما علم رفض وجعلها تعمل في محل ملابس بجوار المنزل.

وتابع: "ابنتي قابلت الشاب في حديقة الحيوان ووجدته مع شاب آخر وسرقوا منها هاتفها المحمول، وبعدها تواصلت مع الشخص الذي سرق الهاتف وواعدها أن تقابله ليعطيه لها، وبعدها طلب منها أن يوصلها بالميكروباص ودخل بها إلى منطقة جبلية في العياط واتضح أنه صديقهم الثالث".

وواصل: "بعدها حصل اللي حصل وقتلت اللي حاول يغتصبها، وكانت في حالة هيستيريا لما شوفتها"، لافتًا إلى أن الشاب كان معه سكين يحاول تهديدها به حتى يغتصبها، وأنها قامت بقتله بهذا السكين، مؤكدًا أنه هو من قام بتسليم ابنته إلى القسم.

وتابع: "بنتي كانت مخطوفة ولم تذهب بإرادتها، دول ذئاب بشرية"

المصدر: وسائل الإعلام المصرية