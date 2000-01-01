لقاء بين وزيري خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي و نظيره البحريني  

جهينة نيوز

كشف مساعد الرئيس الأمريكي ومبعوثه الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات على حسابه في "تويتر"، أن لقاء جمع بين وزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد و وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في واشنطن.

ونشر غرينبلات في تغريدة صورة تجمع المسؤولين البحريني و(الإسرائيلي)، وكتب: "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح (إسرائيل) والبحرين والمنطقة، يسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف، ناقلا كلاما أدلى به لوزير الخارجية البحريني، "عندما نقول إن (إسرائيل) جزء من الشرق الأوسط ، فهذا ليس بالأمر الجديد.. نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الإسرائيلي.. إنهم يريدون أيضا أن يرتاح بالهم على حياتهم وأجيال المستقبل…".

واستضافت البحرين الشهر الماضي ورشة عمل أمريكية حول الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، رغم مقاطعة فلسطين ومعظم الدول العربية و تستعد لاستضافة مؤتمر مناهض لإيران في ظل اجراءات التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي