فقدان بحار امريكي في الخليج

جهينة نيوز

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن إطلاقها عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أمريكي هناك بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له أن تم إدراج البحار على قائمة المفقودين بعد بلاغ بشأن حادث وقع في البحر أثناء عمل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب يوم 17 يوليو.

ويشار إلى أن سفينتين، إحداهما باكستانية والثانية إسبانية، تساعدان البحرية الأمريكية في عملية البحث.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج في مايو الماضي على خلفية التوترات مع إيران.