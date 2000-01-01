إيران تكشف طائرة مسيرة هجومية بمدى 2000 كم ومجهزة بقنابل ذكية

جهينة نيوز

انضمت اليوم الاربعاء 3 طائرات من طراز "مهاجر 6" الهجومية المسيرة الى وحدة الطائرات المسيرة للقوة البرية للجيش الايراني، ومن مميزاتها المدى العملاني لمسافة 2000 كم والقدرة على حمل قنابل ذكية بالغة الدقة.

وافاد تقرير لوكالة انباء "فارس" ان الطائرة المسيرة "مهاجر 6" هي طائرة مسيرة تكتيكية وقتالية وصلت مرحلة الانتاج المكثف من قبل صناعات "القدس" التابعة لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة.

وتم تصميم هذه الطائرة للمهمات العسكرية والمدنية المختلفة وهي قادرة على اداء مختلف انواع مهمات الدورية الحدودية والدورية الساحلية ورصد البيئة وغير ذلك.

ومن مميزات هذه الطائرة المسيرة المدى العملاني لمسافة 2000 كم وقابلية حمل قنابل "قائم" الذكية بالغة الدقة حيث تم استخدامها خلال العمليات الاخيرة للقوة البرية للحرس الثوري ضد مواقع الزمر الارهابية المعادية للثورة في حدود اقليم كردستان العراق.

ويبلغ سطح مقطع الجناح للطائرة 10 امتار وطولها 5.67 متر والوزن الاقصى عند الاقلاع 600 كغم واستمرارية التحليق لفترة 12 ساعة وسقف ارتفاع الطيران 18000 قدم والسرعة القصوى 200 كم في الساعة والمدى العملاني 2000 كم.

فيما تتميز قنبلة "قائم" الذكية بمدى عملاني يبلغ 6 كم ووزن الراس الحربي 1.7 كغم ونوع الراس الحربي؛ متشظي، وطول القنبلة 1.16 متر وقطر القنبلة 15.3 سنتيمتر ووزن القنبلة 19.5 كغم وسرعة التحرك 310 متر في الثانية.