المهندس خميس من شركة تاميكو: الحكومة تولي اهتماماً متزايداً للنهوض بالصناعات الدوائية

جهينة نيوز

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يرافقه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مقر الشركة الطبية العربية لصناعة الأدوية تاميكو واطلع على أقسامها واستمع إلى عرض من العاملين فيها حول واقع العمل ومقترحات تطوير الإنتاج وآليات عمل المختبرات وطرق التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بهدف استعادة دور الشركة لتكون أساسا للصناعات الدوائية الاستراتيجية وبديلا عن الأدوية المستوردة.

وخلال لقائه مجلس إدارة الشركة كلف رئيس مجلس الوزراء وزارات الصناعة والصحة ومجلس الإدارة والشركة العامة للدراسات الهندسية وهيئة التخطيط الإقليمي إعداد دراسة أولية خلال 15 يوما لاستثمار المقر الأساسي للشركة في الغوطة الشرقية والمدمر بفعل الإرهاب على أن يتم تحديد المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيل المبنى.

وتمت الموافقة على بدء الشركة بخطتها للصناعات الدوائية الاستراتيجية ضمن برنامج إحلال المستوردات وصولا إلى المنافسة في هذا المجال والتصدير وتم التأكيد على الاستمرار بجودة الإنتاج وتطويره حفاظا على السمعة التجارية الطيبة التي تتمتع بها الشركة.

وتم الطلب من مجلس الإدارة وضع نظام شفاف لتحفيز العاملين وخطة لتدريب الكوادر في جميع الاختصاصات بشكل مستمر وتكليف وزارة الصناعة رفد الشركة بـ100 عامل من مختلف الاختصاصات اللازمة للصناعات الدوائية.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تولي اهتماما متزايدا للنهوض بالصناعات الدوائية في القطاعين العام والخاص باعتبارها مكونا مهما للتنمية منوها بجهود العاملين في شركة تاميكو لإعادتها إلى العمل بمؤشرات عالية ونقل خطوط الإنتاج إلى المقر الحالي في باب شرقي جراء الإرهاب الذي عانت منه الشركة في مقرها الأصلي.

وفي تصريح للصحفيين أوضح مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو الدكتور فداء علي أن الشركة ستعد دراسة لطرحها على اللجنة الاقتصادية الحكومية لاحقا للموافقة عليها تتضمن أهم صناعاتها الاستراتيجية وتعديل نظام الحوافز الخاص بها وتقديم التمويل اللازم للانطلاق بالصناعات الدوائية نحو مؤشرات عالية وبأسعار مناسبة إضافة إلى تأهيل كوادر الشركة.