تطبيق "فيس آب" الروسي تهديد للأمن القومي الأمريكي

جهينة نيوز

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في رسالة إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، إن التطبيق الروسي "FaceApp" قد يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وكتب شومر في صفحته على تويتر: "يستخدم FaceApp الذكاء الاصطناعي لتغيير صور المستخدمين، وجعلهم أصغر سناً أو أكبر، أو تغيير الجنس. ومع ذلك، لاستخدام التطبيق، يجب على المستخدمين منح الشركة حق الوصول الكامل وغير المشروط إلى صورهم وبياناتهم الشخصية".

وفقًا للسيناتور، يمكن استخدام أي صورة موجودة في التطبيق دون موافقة المستخدم، مشيرا إلى أن "FaceApp" يشكل تهديدًا للأمن القومي وخصوصية ملايين المواطنين الأمريكيين".

و يذكر ان جميع البرامج و التطبيقات الامريكية لها حق الوصول الى كافة بيانات المستخدم و أكثر من ذلك لها حق تقديمها لطرف ثالث و هو الجهات الامنية الامريكية.