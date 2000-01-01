روحاني لماكرون: ان تضييع الفرص سيضطر ايران لتنفيذ الخطوة الثالثة  

جهينة نيوز

رفض الرئيس الايراني حسن روحاني الاليات المتخذه قبل عدة اشهر لوقف الانشطة الايرانية وقال ان دفع الوقت وتضييع الفرص سيضطر ايران لتنفيذ خطوتها الثالثه .

واعتبر الرئيس روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانؤئيل ماكرون اهتمام ومساعي باريس للحفاظ على الاتفاق النووي بانها تحظى بالاهمية وقال إن إيران تريد ترك الأبواب مفتوحة للحفاظ على الاتفاق النووي.

وبالإشارة إلى زيارة الممثل الخاص للرئيس الفرنسي إلى ايران ، قال الرئيس روحاني : "يجب على الجانبين الإيراني والأوروبي العمل على اتخاذ خطوات متوازنة للحفاظ على هذا الاتفاق.

وقال روحاني إن تشديد الحظر على ايران من قبل اميركا سيخلق عراقيل امام بقاء الاتفاق النووي ، مضيفًا أن هناك أشخاصًا في الولايات المتحدة لا يريدون ان يكتب النجاح لمحاولة الحفاظ على الاتفاق النووي ، مثل القرار الأخير للكونجرس الأمريكي بسرقة أكثر من مليار ونصف المليار دولار من أموال الشعب الايراني .

وقال الرئيس إنه على الرغم من المشاكل والعراقيل فاننا نؤمن بضرورة ان يستثمر الجانبان الفرص المتبقية بشكل جيد ، وأن يتوصل الخبراء من كلا الجانبين ، بإبداعهم ، إلى حلول مناسبة للمحافظة على الاتفاق النووي وبقائه ، وقال: "يجب على أوروبا بذل جهودها بما يتماشى مع ضمان مصالح إيران المشروعة والاسراع في وقف هذه الحرب الاقتصادية لاميركيا.