(غاليليو) يعود للعمل

جهينة نيوز

أعلنت الوكالة الأوروبية للملاحة أن نظام “غاليليو” التجريبي للملاحة بالأقمار الاصطناعية سيستأنف نشاطه قريبا بعد توقفه عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو في الفريق الخاص بتشغيل “غاليليو” قوله إن “الخدمات الأساسية لغاليليو أعيدت إلى طبيعتها.. وبات بإمكان المستخدمين التجاريين رؤية إشارات لاستئناف خدمات التموضع والمزامنة الخاصة بغاليليو”.

وتعرض هذا النظام الذي بدأ العمل في مرحلة تجريبية منذ نهاية عام 2016 لعطل يوم الجمعة الماضي إثر مشكلة تقنية متصلة ببنيته التحتية على الأرض.