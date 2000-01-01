بوتين يناقش مع ماكرون الوضع في سورية والاتفاق النووي الإيراني

جهينة نيوز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الجهود المبذولة لتحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان إن الرئيسين تبادلا الآراء حول الوضع في سورية وتم التأكيد على أهمية التسوية السياسية للأزمة فيها.

وأضاف البيان أنه “تمت مناقشة الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني حيث أكد الجانبان على أهمية هذه الخطة لضمان الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي بحثا الوضع في أوكرانيا وسبل حل الأزمة فيها وأعربا عن استعدادهما لتكثيف العمل المشترك في هذا المجال بما في ذلك في إطار مجموعة النورماندي.