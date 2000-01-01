إصابة 20 شخصا في هجوم بقندهار وحركة "طالبان" تعلن مسؤوليتها  

جهينة نيوز

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الأفغانية بإصابة 20 شخصا في هجوم على محيط لقيادة الشرطة في ولاية قندهار جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن حركة "طالبان" تنبت الهجوم.

وقالت الهيئة اليوم الخميس "نحو 20 مصابا نقلوا إلى المستشفيات وحركة طالبان تعلن مسؤولية الهجوم في قندهار".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة الأفغانية، قوله إن سيارة ملغومة انفجرت عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار بجنوب البلاد.

وصرح تادين خان رئيس الشرطة في قندهار أن "استهدف المهاجمون إدارة مكافحة المخدرات في شرطة قندهار".

وأشار إلى أنه بعد الانفجار، فتح مسلحون النار من مواقع قريبة، وأن أفراد قوات الأمن يشتبكون معهم.

ومنذ العام الماضي يجري مسؤولون أمريكيون محادثات مع حركة طالبان من أجل التوصل لاتفاق سلام لكن رغم المحادثات لم تنحسر أعمال العنف.