الصين تعارض بشدة تدخل البرلمان الأوروبي بالوضع في هونغ كونغ

جهينة نيوز

عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها الداخلية بما يخص الوضع في هونغ كونغ.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي اليوم أن الصين تعارض بشدة هذا التدخل والمتمثل بالنقاش حول اقتراح متعلق بفرض عقوبات على إدارة هونغ كونغ.

بدوره أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية في هونغ كونغ في بيان اقتراح البرلمان الأوروبي واصفا إياه بأنه “تطبيق لمعايير مزدوجة منافقة قائمة على الجهل والتحيز”.

وأشار البيان إلى جهل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بالهجمات العنيفة التي تمت خلال الاحتجاجات على ضباط شرطة هونغ كونغ مشددا على أن شؤون هونغ كونغ هي جزء من الشؤون الداخلية الصينية.

وكان السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ أعلن مؤخرا عن معارضة بلاده الشديدة للتدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ منتقدا عقلية الحرب الباردة لدى بعض السياسيين الأوروبيين بشأن العلاقات الثنائية.