إيران: إذا لم يكن تصدير النفط آمنا لنا فلن يكون آمنا للآخرين  

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين نقوي حسيني أن الأوضاع في منطقة الخليج بالنسبة لإيران تحت السيطرة بشكل كامل.

وقال نقوي حسيني في تصريح اليوم “اذا لم يكن تصدير النفط آمنا لإيران فلن يكون آمنا للآخرين” مضيفا: “سواء أرادت بريطانيا أو أي بلد آخر التعامل مع إيران على نحو غير صحيح فإنهم سيتلقون ردا حاسما”.

من جانب آخر عبر نقوي حسيني عن استعداد إيران للمساهمة في إيجاد حل للأزمة في اليمن بما يؤدي الى وقف العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة النظام السعودي على هذا البلد وإنهاء معاناة شعبه.