فريق "واما" يشوّق جمهوره قريباً

جهينة نيوز

بعد فترة غياب دامت 4 سنوات، يعود فريق "واما" للساحة الغنائية، بعدما تم الانتهاء من كل تفاصيل الألبوم الجديد المنتظر طرحه في آب المقبل، في تعاون مشترك بين شركتي "نجوم ريكوردز" و"هاي ويف".

الألبوم يضم 10 أغنيات، وتم التعاون فيه مع نخبة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيي، رامي جمال، إيهاب عبدالواحد، أحمد فهمي، والتوزيع الموسيقي لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق.

ويعتبر فريق واما، واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم العام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات إلى جانب عدد من الأغنيات المنفردة.