الدفاع الروسية تنفي مشاركة قواتها البرية في عمليات إدلب بسوريا

جهينة نيوز

نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم مشاركة عناصر من قواتها البرية والخاصة في العمليات القتالية في محافظة إدلب بسورية.

وقالت الدفاع في بيان: "الأنباء التي نشرتها وكالة رويترز البريطانية والتي زعمت مشاركة "قوات برية" و"قوات خاصة" روسية في العمليات القتالية في محافظة إدلب هي فبركة. لم تتواجد أي "قوات برية" روسية في سوريا ".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عما اسمتهم "قادة كبار في المعارضة السورية" إن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب الجيش السوري في معاركة بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل "للمعارضة".