تقارير صحفية تشير إلى طلاق الملك الماليزي من ملكة جمال روسيا

جهينة نيوز

انتشر خبر طلاق الملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس( 50عاما) من ملكة الجمال الروسية وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما) عبر تقارير صحفية، بعد أن تزوجا في ظروف أذهلت الماليزيين في شهر تشرين الثاني الماضي

وقد اعتبرت المواقع الصحفية أن الخبر غير مؤكد لانه لم يتم الاعلان عنه بعد ولكن نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية بالرغم من حديث ملكة جمال موسكو السابقة ونجمة تلفزيون الواقع عن سعادتها في زواجها الخيالي، في منشورات حديثة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت ديلي ميل عن صحيفة نيو ستريتس تايمز، في كوالالمبور، أنه تم تسجيل الطلاق بشكل نهائي في الأول من تموز

وتشير شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، أن الملك السابق طلق زوجته ثلاث طلقات، مما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى.

وكانت تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت على الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.

وأظهرت صور فوتوغرافية فوفودينا تجلس بجوار الملك محمد في ثوب زفاف أبيض، بينما يرتدي هو زيا وطنيا.

ويعتبر الملك سلطان محمد الخامس الملك الاول الذي يتنازل عن عرشه في ماليزيا بعدما طلب إجازة لتلقي العلاج، بينما انتشرت شائعات عن زواجه.