زراعة حمص تتوقع إنتاج 1475 طناً من البلح

جهينة نيوز

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج 1475 طنا من البلح خلال الموسم الحالي من المساحة المزروعة البالغة نحو 1541 ألف دونم مروية.

وأوضح المهندس توفيق الحسن معاون مدير الزراعة في تصريح لسانا أن عدد الأشجار الكلي للمساحة المروية نحو 130 ألف شجرة منها 29 ألف شجرة مثمرة.

وبين الحسن أن زراعة البلح تتركز في منطقة تدمر ومن أشهر أنواعه التمر التدمري القصبي والبلوري والأحمر والأشقر ولجميعها فوائد غذائية كبيرة مؤكدا أنه حاليا لا توجد فكرة للتوسع بزراعته.

هذا ويعتبر التمر التدمري من أجود أنواع التمور بالعالم حيث أطلق على تدمر مدينة النخيل كما يؤكد اسمها المحرف (تاد – مور) أي بلد النخيل كما سميت بالميرا وتعني النخيل.