دي ليخت إلى جوار كريستيانو رونالدو لمدة 5 أعوام

جهينة نيوز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الخميس في بيان رسمي تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت لمدة خمسة أعوام.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).

وبات اللاعب البالغ 19 عاما أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعا في عالم الكرة المستديرة، حيث تنافس كل من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني للحصول على خدماته.

ويتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89 م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها 3 أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.