واشنطن وسيئول تستعدان لمناورات عسكرية وسط تجاهل تهديدات كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية تسيو هيون سو اليوم الخميس بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية ستجريان مناورات عسكرية "تونمان 2-19"، كما هو مخطط لها. وذلك رغم إنذار سبق وأصدرته كوريا الشمالية مؤكدة أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نسف المباحثات الأميركية-الكورية الشمالية حول القضية النووية.

يذكر أنه من المخطط أن تجري مناورات "تونمان 2-19" أعلاه في آب المقبل. وذلك استبدالا بمناورات "أولتشي فريدوم غارديان" السابقة الواسعة النطاق والتي اعتبرتها بيونغ يانغ استعدادا للحرب ضد كوريا الشمالية.

وما زال الكوريون الشماليون يشعرون بقلق إزاء المناورات الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة تحت عنوان جديد وهو "تونمان"، ما يعني حرفيا "التحالف".

وجرت المناورات الأولية تحت هذا العنوان في آذار/مارس هذا العام بدلا من مناورات "كي ريزولف" و"فول إيغل".

وأوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء قول تسيو هيون سو: "التدريب سيجري". غير أنه لم تنشر وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أي بيانات رسمية في موقعها في شبكة الإنترنت.

ومن جهة أخرى يذكر أنه سبق واتفق زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال لقاء القمة الأميركية الكورية الشمالية الثالثة التي جرت في المنطقة المنزوعة السلاح في كوريا يوم 30 حزيران الماضي، على خوض مباحثات عمل من أجل إيجاد حل للقضية النووية في أقرب وقت.