أبراج الخميس 18 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 18/ 7: أكثر المواليد اندفاعا وطيبة، لديهم هالة جذابة، عاطفي، قادر على الحيلة اذا استدعت الظروف، لبق، لديه لسان لا يرحم، يقف إلى جانب المظلوم، يقول لا ثم يتحول للفعل، يحب ان يعيش ببحبوحة، مزاجي بعلاقت مع المال، اجتماعي، يحب الناس، عمل ونجاح وتسهيلات وتجدد وتغيير في الاشهر القادمة، انطلاقة ومبادرة حتى يصل في الحبليحافظ على حبه، متسلح بالحكمة للبعضن للبعض اجواء ايجابية وصفحة جديدة فيها تقدم واخبار ، الفترة القادمة انجاز سريع وفعال وتغيير مكان اقامة

الحمل: يوم واعد بالانتصارات، تجد نفسك مسرور بسماع خبر وعرض مميز، تفرح لتأييد، نهار يحمل لغة جديدة، تجتمع مع الأصدقاء، تبحث عن ىفاق جديدة، يستهويك التجدد، امان وراحة، يوم اجتماعي بامتياز

الثور: تركز على عملك، أنت بفترة تتارجح انتبه من الضغوطات، لا تدخل بالمجهول، كن متحفظا على ما هو أساسي ومفيد لك، لا تراهن على الحظ، تثبت جدارتك وأمانتك، لا تهمل الجانب العاطفي لا تهمل الشريك، لديك نظرة مريحة نحو الحياة، تبحث عن فرصة عمل

الجوزاء: شاط ونجاح وسفر اتصالات، نهار جيد لتصحح أخطاء، الحظ يساعدك بالمشاغل القانونية، تغيرات طالما فكرت بها، يوم جيد تتجه نحوك الطاقة فاعرف كيف تستغلها، يوم مناسب لشرح وجهة نظرك، حركة بيع وشراء اذا كان وضعك يسمح

السرطان: توظيفات مالية وأمور مالية، مشاكل عائلية تجد لها حلولا، تجد حلولا وتصحح حساباتك، احذر التسرع يجب ان تستشير لا تتورط بسبب المجازفات، انتبه من عمل معروف واذا نلته حاول ان تنشره، انتبه لصحتك وكن عمليا اليوم لان وجهة نظرك تخص الامور المالية المشتركة او الفواتير

الأسد: قد تيأس أو تصاب بالاحباط ، لا تأخذ قرار حتى لا تخيب آمالك، فترة مناسبة للعل الروتيني ركز على الشراكة، القمر ببيت شراكتك، تجنب المشاحنات، كن مرن وصاحب روح رياضية، تجنب المشاحنات وكن صاحب روح رياضية، لا تنسى ان تتعلم تقبل أخطاء حتى لو تراكمت المشاكسات، الضحك هو دواء ينشط لك جسمك، انتبه لصحتك اكثر، تدخل مرحلة فيها متاهات مع الشريك

العذراء: تيأس أو تصاب بالاحباط وتتخذ قرار كي لا تخيب آمالك، تهتم بمن حولك وتدعم افكارك وتوجهاتك ، الظروف تلعب دور بارز وعلى كافة الاصعدة، اهتماماتك بالعمل، تستلم عمل أو توقع عقد، تحقق تقدم ملموسن لا تؤجل ولا تماطلن لا تستخدم القهر لك او لغيرك حتى تتنفس الصعداء، انتبه لصحتك وغذاءكن تحتاج لمساعدة

الميزان: عطش للمغامرة والتغيير، تعيش اوقات مريحة ومطمئنة، تراودك أفكار منطقية فترة ايجابية تبحث عن معارف وتطلعات وحضارات، تلعب دور مميز وناجح، نهار مرضي وفرصة مالية في طريقها إليك، انت بحاجة للهو والتسلية، يوم جيد وصوتك مسموع

العقرب: مشغول بأمور عائلية، حاول ان تحل أي خلاف وتبدأ صفحة جديدة، يستسحسن ان تخصص وقت لإعادة ترتيب أمورك العائلية، تقرب المسافة بينك وبين عائلتك، كن حذرا من خطأ في قرار او تفكير يكون عفوي او اعتباطي، انتبه للامور البيتية والعائلية

القوس: يوم للتحليل والمراقبة يوم جيد للعمل والبحث الدقيق، يوم للحركة واللقاءات واتصالات، يوم جيد وإيجابي لتطبق أفكارك وتناقش قدراتك، لتسمع خبر سار، يوم مناسب للدراسة وتعزيز علاقاتك بمحيطك من ميراث واخوة وجيران او لحل مشكلة مع الاخوة والجيران، يوم للبيع والشراء

الجدي: راحة نفسية وأعصاب هادئة مما يسمح لك باستغلال فرصة هامة اذا عرفت كيف تتصرف، لا تبخل على نفسك وتسلح بالابتسامة والكلمة الناعمة لان الكلمة لك، خخف مصاريف تخف بعض المشاكل التي مرت في اليومين الماضيين، نهار محظوظ حاول أن تستغل هذا اليوم

الدلو: القمر ببرجك تدفع بمصالحك، يوم جيد لانطلاقة بنفسية وجسدية وتوسع دائرتك، نهار يحمل إشارة لتنطلق بمشروع جدي كبير، يحرك عجلة العمل عندك، تحصل على فرصة معنوية ومادية وتكون سعيد بخطواتك، يوم جيد لتقديم طلبات جديدة، حاذر من الصح

الحوت: تواجه التحديات بقوة ارادتك مما يخلق لك مشكلة، نهارك يحمل تأجيل وعرقلة، لا تفقد الامل ولا تسمح للملل ان يتسلل إلى علاقاتك، حاول ان تكون هادئ حتى لا تراودك أفكار ووساوس انت قوي لا تجعل الافكار تتلاعب فيك، ارباك وعتب، مساء احباط وعمل روتيني نهار متعب لكن لا يحمل اخبار سارة