ديلي تلغراف: حان الوقت لانهاء عضوية تركيا في الناتو

جهينة نيوز: انتقد الكاتب في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية كون كوغلان سجل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعم للتنظيمات الإرهابية ولا سيما في سورية (علماً بأن الغرب بما فيه بريطانية دعم ولايزال يدعم ذات التنظيمات) معتبرا أن الوقت حان لإنهاء عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”. ولفت الكاتب في مقال بعنوان “حان الوقت لإنهاء عضوية تركيا في الناتو” نشرته الصحيفة اليوم إلى أن أردوغان استمر بدعم الجماعات الإرهابية كـ “الاخوان المسلمين” وغيرها في وقت رفعت فيه أوروبا شعار التصدي للإرهاب وتنظيماته المختلفة مثل “القاعدة” و”داعش” مستشهدا بهذا الصدد بالتقارير التي كشفت دعم النظام التركي تنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة في سورية. وفضحت العديد من الأدلة تورط نظام أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية تسليحاً وتدريباً والتي أضيفت إلى عشرات الوثائق الدامغة التي أكدت ارتباط الإرهابيين بالنظام التركي ومن بينها ما كشفه موقع نورديك مونيتور السويدي إزاء تورط الاستخبارات التركية باستخدام ضباط أتراك سابقين متورطين بجرائم مختلفة وتكليفهم بتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية. وأشار الكاتب إلى التصرفات الاستفزازية التي يقوم بها أردوغان وحكومته تجاه أوروبا داعيا دولها إلى اتخاذ موقف واضح وعدم التغاضي عن أي من هذه الاستفزازات. يشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تأزمت بسبب إجراءات اتخذها أردوغان ضد منتقديه فى أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 كما أقر وزراء الخارجية الأوروبيون أول أمس سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 146 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى للنظام التركي عام 2020 بسبب إصراره على مواصلة أعمال التنقيب غير الشرعية عن النفط والغاز قبالة قبرص. واختتم الكاتب مقاله بالقول إن أيام رغبة تركيا في توثيق علاقتها بالغرب عن طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي انقضت بل أنها أصبحت توثق صلاتها بأفراد وجماعات تسعى لإيذاء أوروبا.