موسكو عن تقييد حركة ظريف: واشنطن تتجاوز اتفاق قبول مقر الأمم المتحدة على أراضيها

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى تقييد حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء زيارته إلى نيويورك أمرا سلبيا.

ونقلت سبونتك ريابكوف للصحفيين قوله: “نحن ندين هذا التصرف، نعتقد أن الولايات المتحدة، التي تخلق صعوبات لمشاركة الدول الطبيعية في أنشطة الأمم المتحدة، تتجاوز اتفاق قبول مقر الأمم المتحدة على أراضيها”.

و كان اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه مسموح له بالدخول الى 3 مبان في نيويورك فقط وفقا للقيود المفروضة على تنقلاته من قبل السلطات الاميركية.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء: لقد تحدثت في حوار مع لستر هولت من قناة "ان بي سي نيوز"، يوم 15 يوليو في مبنى اقامة مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة، وهو احد المباني الثلاثة التي يسمح لي بالدخول اليها.

وكانت السلطات الاميركية قد اعلنت في اجراء غير مالوف وبعيد عن الاعراف الدبلوماسية عن فرض قيود على تنقلات وزير الخارجية الايراني في مدينة نيويورك وحددت الاماكن التي بامكانه التردد عليها وهي مبنى منظمة الامم المتحدة ومقر البعثة الدبلوماسية الايرانية ومقر اقامة السفير الايراني في المنظمة.