نظام اردوغان غير قادر على حمايتهم السوريين في تركيا .. بالفيديو العنصرية ضد السوريين

الأربعاء, 17 تموز 2019 الساعة 20:49 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

تستمر العنصرية ضد الوجود السوري في تركيا رغم ان سبب وجودهم أصلاً في تركيا هو قيام منظمات ارهابية متعددة الجنسيات استقدمتها تركيا لتحتل بيوتهم في محافظة إدلب و مناطق أخرى.

و في حين لايزال النظام التركي يقدم الدعم للارهابيين التركستان و الاوزبك و غيرهم من الذين يحتلون بيوت السوريين و لايزال يزعم قلقه على المدنيين السوريين تستمر العنصرية ضد المدنيين السوريين في تركيا و يقف النظام التركي عاجز عن حمايتهم.

و نشر ناشطون اتراك مقاطع فيديو تظهر قيام الشرطة التركية باطلاق الرصاص في الهواء لمنع الاتراك من مهاجمة المدنيين السوريين بالحجارة.

و يذكر ان المدنيين السوريين تعرضوا لهجمات عنصرية متعددة في تركيا و ليست المرة الاولى التي يتعرض لها السوريين للتميز العنصري في تركيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 نسمة
    17/7/2019
    23:16
    اعتقاد خاطئ
    غريب هو أمر كل من يثق بأن أردوغان يوما ما قد حمى السوريين، على العكس تماما هو وضعهم في طريق التهلكة ، والظاهر عكس الواقع والقادم سيثبت ذلك

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا