نظام اردوغان غير قادر على حمايتهم السوريين في تركيا .. بالفيديو العنصرية ضد السوريين

جهينة نيوز:

تستمر العنصرية ضد الوجود السوري في تركيا رغم ان سبب وجودهم أصلاً في تركيا هو قيام منظمات ارهابية متعددة الجنسيات استقدمتها تركيا لتحتل بيوتهم في محافظة إدلب و مناطق أخرى.

و في حين لايزال النظام التركي يقدم الدعم للارهابيين التركستان و الاوزبك و غيرهم من الذين يحتلون بيوت السوريين و لايزال يزعم قلقه على المدنيين السوريين تستمر العنصرية ضد المدنيين السوريين في تركيا و يقف النظام التركي عاجز عن حمايتهم.

و نشر ناشطون اتراك مقاطع فيديو تظهر قيام الشرطة التركية باطلاق الرصاص في الهواء لمنع الاتراك من مهاجمة المدنيين السوريين بالحجارة.

و يذكر ان المدنيين السوريين تعرضوا لهجمات عنصرية متعددة في تركيا و ليست المرة الاولى التي يتعرض لها السوريين للتميز العنصري في تركيا.