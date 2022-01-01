حرائق في كيان الاحتلال و اصابة عشرات المستعمرين بضربات الشمس

الأربعاء, 17 تموز 2019 الساعة 19:06 | سياسة, عالمي

حرائق في كيان الاحتلال و اصابة عشرات المستعمرين بضربات الشمس

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الإطفاء "الإسرائيلي" حالة التأهب بسبب ازدياد عدد الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت بحسب موقع "واللاه نيوز"، أنها تعاملت مع العديد من الحرائق، فيما لا تزال حرائق أخرى مشتعلة في أنحاء البلاد.

وأشارت إلى وجود خطرِ على منازل المستوطنين في العديد من المستوطنات، إذ أصيب مستوطن بحروق نتيجة امتداد النيران.

و في ذات أصيب 124 مستوطن "إسرائيلي" بضربات شمسٍ وحالات إغماء وجفاف بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء.

وأفادت نجمة داود الحمراء بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن 7 مستوطنين آخرين أصيبوا بحروق طفيفة أو نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق التي تجتاح الأراضي المحتلة.

وخلال الحرائق أخلت قوات الدفاع المدني أكثر من 200 منزل، كما احترقت 10 سيارات متوقفة قرب المركز التجاري "عوفر" في القدس المحتلة.


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