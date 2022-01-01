إطلاق مسابقة القلم الذهبي للإعلاميين المختصين بالشأن الرياضي

جهينة نيوز:

اطلق مكتب الإعلام المركزي في الاتحاد الرياضي العام مسابقة القلم الذهبي بمشاركة جميع الإعلاميين المعتمدين لدى اتحادات الألعاب وفروع الاتحاد الرياضي بالمحافظات والهيئات المركزية والأندية الرياضية ووسائل الإعلام.

وتشمل المسابقة الزاوية والتحقيق والمقابلة والتقرير الصحفي والتقرير التلفزيوني والتقرير الإذاعي والصورة الصحفية والكاريكاتير الرياضي وأفضل مقالة عن أنشطة وإنجازات الرياضة السورية خلال الفترة الماضية.

وأشار الاتحاد في تعميم له إلى أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الإعلاميين على أن يكون العمل المشارك به منشورا أو تم بثه في أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية والمشاركة بنوع إعلامي واحد ولم تتم المشاركة به في مسابقات إعلامية أخرى.

وحدد الاتحاد يوم الخامس عشر من الشهر القادم موعدا لانتهاء استلام الأعمال المشاركة لتعرض على لجنة تحكيم أكاديمية وتخصصية ومن ثم اختيار الأنواع الفائزة وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل نوع إعلامي باحتفالية خاصة يعلن عنها بعد الانتهاء من عملية التقييم.