بالفيديو: تدشين مُجسم لنانسي عجرم في متحف الشمع بماليزيا

جهينة نيوز

شارك الحساب الخاص بجمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حول العالم، مقطع فيديو أظهر تدشين تمثال للنجمة اللبنانية في متحف الشمع بدولة ماليزيا.

وظهر في الفيديو شخص قام بشرح التفاصيل، قائلا إن الفيديو يتم تصويره من متحف الشمع بكولالمبور في ماليزيا، حيث تم تعليق منشور يتضمن تعريفا عن الفنانة اللبنانية كي يطلع عليه زائرو المتحف.

وتشكل التمثال على هيئة نانسي وهي ترتدي فستانا أحمر اللون وشعر لونه أصفر وفي يدها مجموعة من الورود وأمامها ’’مايك‘‘، وخلفها آلة العزف ’’العود‘‘، وكأنها تقف على المسرح.

وأوضح مصمم التمثال أن نانسي عجرم، هي أول نجمة عربية في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها في هذا المتحف، مضيفًا: ’’نانسي عجرم فنانة مشهورة عالميا‘‘.

يُذكر أن نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش، وذلك على المسرح، وأعربت نانسي، عن سعادتها للمشاركة في المهرجان، قائلة: ’’متحمسة جدا للمشاركة في جرش هذا العام، احفظوا التاريخ‘